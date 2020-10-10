Дзідзьо фантастично виконав гімн України перед матчем з Німеччиною. Відео

Максим Іншаков Футбол 22:01, 10.10.2020 Оновлено: 23:25, 10.10.2020

Знаменитий український співак Михайло Хома розкішно виконав гімн України на НСК "Олімпійський" перед матчем 3-го туру Ліги націй з Німеччиною.

Фронтмен групи DZIDZIO своєю енергетикою зарядив заповнені трибуни головного стадіону Києва. Відзначимо, що завдяки недавньому рішенню УЄФА, трибуни НСК "Олімпійський" були заповнені на 30 відсотків (17500 осіб).

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію гри Україна – Німеччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після двох зіграних турів в Лізі націй підопічні Андрія Шевченка займають 2-е місце в своїй групі. Україна обіграла Швейцарію (2:1) і розгромно поступилася Іспанії (0:4).

7 жовтня "синьо-жовті" в товариському матчі програли 1:7 Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.

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