"Джунглі": відомий футболіст згадав про страшне життя в Росії

Колишній захисник московського "Динамо" Юркас Сейтарідіс з негативом згадав про життя в Росії. Сейтарідіс розповів, що найбільше йому запам'яталися авіаперельоти.

Юркас Сейтарідіс

"Мені було страшно. Пам'ятаю, з нами літали хлопці з пістолетами - охоронці. Це лякало, таке неможливо уявити в Європі, тому що тут заборонено проносити зброю на борт", - заявив Сейтарідіс в ефірі "Матч ТВ".

За словами 38-річного грека, його також вразили російські пробки.

"Це джунглі, неймовірно. Той, у кого більша машина - бос. Мені впало в око, що на дорогах - або дуже дорогі машини, або дуже дешеві", - зазначив він.

Сейтарідіс в сезоні-2005/2006 грав за "Динамо". Також він відомий виступами за португальський "Порту" і іспанське "Атлетіко". Захисник став переможцем чемпіонату Європи в складі збірної Греції.

Раніше перуанський півзахисник московського "Локомотива" назвав один з етапів своєї кар'єри в Росії найважчим періодом в його житті за останні роки.

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