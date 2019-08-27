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"Джунглі": відомий футболіст згадав про страшне життя в Росії

1.2т Читати матеріал російською

Колишній захисник московського "Динамо" Юркас Сейтарідіс з негативом згадав про життя в Росії. Сейтарідіс розповів, що найбільше йому запам'яталися авіаперельоти.

Юркас Сейтарідіс

Юркас Сейтарідіс

"Мені було страшно. Пам'ятаю, з нами літали хлопці з пістолетами - охоронці. Це лякало, таке неможливо уявити в Європі, тому що тут заборонено проносити зброю на борт", - заявив Сейтарідіс в ефірі "Матч ТВ".

За словами 38-річного грека, його також вразили російські пробки.

"Це джунглі, неймовірно. Той, у кого більша машина - бос. Мені впало в око, що на дорогах - або дуже дорогі машини, або дуже дешеві", - зазначив він.

Сейтарідіс в сезоні-2005/2006 грав за "Динамо". Також він відомий виступами за португальський "Порту" і іспанське "Атлетіко". Захисник став переможцем чемпіонату Європи в складі збірної Греції.

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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Если у нас джунгли? То что тогда на Украине? Мне даже страшно подумать!
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