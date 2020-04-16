Джон Обі Мікел назвав фатальну помилку Андрія Шевченка

Максим Богданов Футбол 22:28, 16.04.2020

Експівзахисник "Челсі" Джон Обі Мікел вважає, що Андрій Шевченко перейшов в лондонський клуб в поганий момент.

"Його гол "Тоттенхему" був приголомшливим. Ми думали, що це був початок чогось, що буде поворот і він повернеться. Але цього так ніколи і не сталося. Це була вже не та кар'єра, яку він мав в "Мілані". "Челсі" намагався повернути його вибухiвiсть. Всі намагалися допомогти йому. Але я думаю, що він просто перейшов в невідповідний час. Йому було трохи менше 30 років, футболісти починають трохи втрачати в цьому віці", – сказав Обі Мікел в інтерв'ю The Athletic.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні УЄФА згадав легендарні голи Андрія Шевченка у складі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Усик не витримав негатив на свою адресу і вжив заходів

На найбільшому ринку України трапилася пожежа: фото і відео з Харкова

Мінус один ПТРК: потужний удар ЗСУ по терористах потрапив на відео

Зеленський зібрався на Закарпаття: терміново почали наводити "марафет". Фото

Полетіти з України можна буде до осені. Рейси відновляться у 2021 році – ексклюзив