Експівзахисник "Челсі" Джон Обі Мікел вважає, що Андрій Шевченко перейшов в лондонський клуб в поганий момент.
"Його гол "Тоттенхему" був приголомшливим. Ми думали, що це був початок чогось, що буде поворот і він повернеться. Але цього так ніколи і не сталося. Це була вже не та кар'єра, яку він мав в "Мілані". "Челсі" намагався повернути його вибухiвiсть. Всі намагалися допомогти йому. Але я думаю, що він просто перейшов в невідповідний час. Йому було трохи менше 30 років, футболісти починають трохи втрачати в цьому віці", – сказав Обі Мікел в інтерв'ю The Athletic.
Разом з нашими партнерами ми створюємо, використовуємо і отримуємо неконфіденційні дані, такі як файли cookie та ідентифікатори пристроїв, з метою забезпечення роботи сайту належним чином, аналізу відвідуваності сайту і виявлення інтересів наших відвідувачів, а також надання персоналізованої реклами та контенту. Ви можете дозволити виконання всіх цих дій або тільки деяких з них. Докладні відомості про файли cookie, партнерах і процедурі використання ваших даних, а також про те, як відкликати або змінити свій дозвіл на сторінці нашої Політики конфіденційності.
Натисніть кнопку дозволу даних дій, щоб робота нашого сайту стала більш персоналізованою для вас. Надаючи згоду для зазначених вище цілей, ви також дозволяєте даному веб-сайту і його партнерам виконувати обробку таких даних: Підключення пристрою, Зіставлення даних з офлайн-джерелами, і Точні дані геолокації
НеобхідніСтрого необхідні файли cookie допомагають у навігації по сайту, активуючи базові функції, такі як навігація по сторінці та доступ до захищених розділів сайту, інформацію про згоду / відмову від використання файлів cookie. Без цих файлів сайт не зможе правильно працювати.
ФункціональніФункціональні файли cookie дають можливість зберігати інформацію, котра змінює зовнішній вигляд та поведінку сайту. Наприклад бажану вами мову, список інтересів або дані для участі в конкурсах.
АналітикаСтатистичні файли cookie допомагають нам розуміти, як і які сторінки ви переглядаєте в межах нашого сайту, як ви прийшли на наш сайт, а також деякі основні відомості про ваш комп'ютер.
МаркетингМаркетингові файли cookie використовуються для того, щоб слідкувати за переміщенням відвідувачів між сайтами. З наміром відобразити цікаві та релевантні рекламні оголошення та контент для кожного користувача таким чином роблячи їх більш цінними для видавців та постачальників рекламних технології.