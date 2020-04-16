Експівзахисник "Челсі" Джон Обі Мікел вважає, що Андрій Шевченко перейшов в лондонський клуб в поганий момент.

"Його гол "Тоттенхему" був приголомшливим. Ми думали, що це був початок чогось, що буде поворот і він повернеться. Але цього так ніколи і не сталося. Це була вже не та кар'єра, яку він мав в "Мілані". "Челсі" намагався повернути його вибухiвiсть. Всі намагалися допомогти йому. Але я думаю, що він просто перейшов в невідповідний час. Йому було трохи менше 30 років, футболісти починають трохи втрачати в цьому віці", – сказав Обі Мікел в інтерв'ю The Athletic.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні УЄФА згадав легендарні голи Андрія Шевченка у складі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

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