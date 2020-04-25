22 роки тому півзахисник "Манчестер Сіті" Джеймі Поллок забив м'яч, який до цих пір багатьма експертами вважається найкрасивішим автоголом у історії світового футболу.

Джеймі Поллок ФК Манчестер Сіті

25 квітня 1998 року за рахунку 1:1 в матчі проти КПР, Поллок, якого підписали за місяць до цієї гри, створив шедевр. Футболіст елегантно прибрав суперника і ударом головою перекинув свого воротаря.

"Ман Сіті" зміг забити гол, але нічия 2:2 їм нічого не дала. В останньому турі "городяни" розгромили "Сток Сіті" (5:2), але команда все одно вилетіла до другої ліги.

7-секундний ролик з чудо-дриблінгом Поллока в Youtube (більше 3 мільйонів переглядів) так і названий "Кращий автогол всіх часів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер парагвайського клубу "Хенераль Діас" Густаво Сердан підвів своїх партнерів в матчі 6-го туру чемпіонату Парагваю проти клубу "Гуарене", забивши сам собі неймовірним чином.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!