''Дякую за все'': українському футболісту звільнили місце в "Реалі"

Воротар мадридського "Реала" Кейлор Навас зробив недвозначний натяк на відхід з команди.

Таким чином у молодого українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна, який на даний момент грає на правах оренди в "Леганесі", з'явиться шанс повернутися до столичного клубу.

На своїй сторінці в Instagram Stories костариканський голкіпер опублікував фото, підписавши його "Дякую за все".

AS.com

Воротар "Реала" був незадоволений своїм становищем після приходу влітку його конкурента на позицію Тібо Куртуа. Костаріканець став все рідше з'являтися в складі команди і вважав це проявом неповаги, адже він разом з командою здобув три поспіль трофеї Ліги чемпіонів.

Кейлор Навас twitter.com/NavasKeylor

При цьому українець, якому випаде чудова можливість повернутися в розташування королівського клубу, заявив, що до літа планує залишитися в "Леганесі". Незважаючи на невелику кількість ігрової практики Лунін залишається вірним своїй нинішній команді.

Андрій Лунін CD Leganes

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін, який виступає на правах оренди в іспанському "Леганесі" не зможе зіграти проти мадридського "Реала" в 1/8 фіналу Кубка Іспанії через умови угоди між клубами.