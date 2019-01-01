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''Дякую за все'': українському футболісту звільнили місце в "Реалі"

8.7тЧитати матеріал російською

Воротар мадридського "Реала" Кейлор Навас зробив недвозначний натяк на відхід з команди.

Таким чином у молодого українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна, який на даний момент грає на правах оренди в "Леганесі", з'явиться шанс повернутися до столичного клубу.

На своїй сторінці в Instagram Stories костариканський голкіпер опублікував фото, підписавши його "Дякую за все".

''Дякую за все'': українському футболісту звільнили місце в "Реалі"

AS.com

Воротар "Реала" був незадоволений своїм становищем після приходу влітку його конкурента на позицію Тібо Куртуа. Костаріканець став все рідше з'являтися в складі команди і вважав це проявом неповаги, адже він разом з командою здобув три поспіль трофеї Ліги чемпіонів.

Кейлор Навас

Кейлор Навас

twitter.com/NavasKeylor

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При цьому українець, якому випаде чудова можливість повернутися в розташування королівського клубу, заявив, що до літа планує залишитися в "Леганесі". Незважаючи на невелику кількість ігрової практики Лунін залишається вірним своїй нинішній команді.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

CD Leganes

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін, який виступає на правах оренди в іспанському "Леганесі" не зможе зіграти проти мадридського "Реала" в 1/8 фіналу Кубка Іспанії через умови угоди між клубами.

Особи
Андрiй ЛунiнКейлор Навас
Тег
Реал Мадрид
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