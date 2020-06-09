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9 червня • оновлено в 15:12
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Дякую всім за турботу – Суркіс про нового тренера "Динамо"

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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс закликав вболівальників, експертів і журналістів не спекулювати на тему головного тренера команди.

Бос "біло-синіх" назвав всі публікації і розмірковування на тему майбутнього нинішнього наставника Олексія Михайличенка нав'язливими порадами.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

"Є одне золоте правило, випробуване життям – ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим більше – нав'язливі поради. Ця істина може бути застосована і в випадку з моїм вибором тренера для "Динамо". Всім велике дякую за турботу, але в подібних рекомендаціях у мене намає потреби. Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему..." – наводить слова Суркіса прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали Юрія Сьоміна, Сергій Реброва і Ерола Булута кандидатами на заміну Михайличенку. При цьому повідомляється, що Ребров вже підписав контракт з турецьким "Фенербахче".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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