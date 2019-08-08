Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Дякувати за диво": легенда футболу епічно прогнувся перед Путіним

Читати матеріал російською

Легендарний радянський та білоруський тренер Едуард Малофєєв висловив упевненість в тому, що сенсаційний вихід збірної Росії у чвертьфінал ЧС-2018 трапився завдяки Володимиру Путіну.

За словами екснаставника мінського "Динамо", збірних СРСР і Білорусі, лауреата смарагдового ордена УЄФА, його здивувала гра господарів мундіаля-2018.

Новини
"Там багато Ракицьких": Маркевич присоромив українських футболістів у Росії, нагадавши про Донбас

Едуард Малофєєв

Едуард Малофєєв

"Матч ТВ"

"Спасибі чемпіонату світу – це ж просто диво, вселення віри! На Путіна, який взявся за такий турнір всупереч усьому, зійшло провидіння. Я дуже здивувався, дивлячись на збірну Росії рік тому, – вона грала у щирий футбол. Тренерів давно знаю, може, вони й самі не до кінця розуміли, що додали, але це був прогрес сонця! Знову Путіну треба дякувати. Все вийшло, мабуть, тому, що він сам спортсмен", – цитує Малофєєва "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв розповів про об'єднання Росії та України у футболі.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Володимир Путін
Тег
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
22
16
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
не завидуйте,шароварники.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Валевич Борис
Валевич Борис
Звонко поцеловал в жопу карлика - теперь ждет награды
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Raider Raider
Raider Raider
Старый дурак)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...