"Дякувати за диво": легенда футболу епічно прогнувся перед Путіним

Легендарний радянський та білоруський тренер Едуард Малофєєв висловив упевненість в тому, що сенсаційний вихід збірної Росії у чвертьфінал ЧС-2018 трапився завдяки Володимиру Путіну.

За словами екснаставника мінського "Динамо", збірних СРСР і Білорусі, лауреата смарагдового ордена УЄФА, його здивувала гра господарів мундіаля-2018.

Едуард Малофєєв "Матч ТВ"

"Спасибі чемпіонату світу – це ж просто диво, вселення віри! На Путіна, який взявся за такий турнір всупереч усьому, зійшло провидіння. Я дуже здивувався, дивлячись на збірну Росії рік тому, – вона грала у щирий футбол. Тренерів давно знаю, може, вони й самі не до кінця розуміли, що додали, але це був прогрес сонця! Знову Путіну треба дякувати. Все вийшло, мабуть, тому, що він сам спортсмен", – цитує Малофєєва "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв розповів про об'єднання Росії та України у футболі.

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