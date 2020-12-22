Двома ногами в голову в стрибку: фінал чемпіонату Бразилії закінчився побоїщем

Матч-відповідь фіналу чемпіонату Бразилії до 17 років між "Атлетіко Паранаенсе" і "Флуміненсе" закінчився масовим побоїщем, в якому взяли участь основні та запасні гравці обох команд.

Вже у доданий до другого тайму час прорив нападника других був зупинений з порушенням правил. Між форвардом і захисником тут же зав'язався конфлікт, який стрімко переріс у бійку.

Більше за всіх постраждав футболіст "Флуміненсе", проти якого спочатку були порушені правила. Він отримав удар в голову двома ногами в стрибку, а потім ще один, коли лежав і тримався за обличчя. За підсумками побоїща головний арбітр показав дев'ять червоних карток – п'ять отримали футболісти "Атлетіко Паранаенсе", а їхні суперники обмежилися чотирма.

Відзначимо, що "Флуміненсе" став переможцем фінального протистояння. Команда виграла обидва матчі з однаковим рахунком 2:1 і виграла чемпіонат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Кубка Лібертадорес (південноамериканська Ліга чемпіонів) між двома бразильськими клубами завершився масовою бійкою, яка привела до 8 вилучень.