Двом зараженим футболістам збірної України дозволили не дотримуватися карантину

Двом футболістам збірної України, які отримали позитивний тест на коронавірус, Жуніору Мораесу і Сергію Кривцову дозволили вільно переміщатися по Люцерну, в той час як вся інша збірна України знаходиться на карантині, повідомляє Tagesan Zeiger.

Як повідомляє німецьке ЗМІ з посиланням на головного лікаря кантону Люцерн Роджера Харшталля, гравцям надали свободу, оскільки вони вже перехворіли COVID-19 раніше в "Шахтарі".

"Дев'ять чоловік в делегації гравців заразилися за чотири дні. При такому неконтрольованому поширенні занадто високий ризик появи нових, ще не виявлених інфікованих людей. Це означає, що інші гравці вже могли мати вірус в своїх тілах, але тести все ще нічого не показують на ранніх стадіях", – цитує Tagesan Zeige Харшталля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч п'ятого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною був скасований через спалах COVID-19 в нашій збірній.

Раніше Роджер Харшталль заявив, що ситуація з коронавірусом в збірній України вийшла з-під контролю, тому він прийняв рішення скасувати гру.