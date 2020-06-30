Двоє українських футболістів увійшли до символічної збірної європейського чемпіонату

Півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков, чий контракт належить "Шахтарю", і захисник "Кишварди" Антон Кравченко потрапили в символічну збірну сезону 2019/20 в чемпіонаті Угорщини.

Команда найкращих гравців першості була складена компанією спортивної аналітики InStat і опублікована на Instagram-сторінці NAPI_FOCI.

Двоє українців потрапили в символічну збірну чемпіонату Угорщини Instagram NAPI_FOCI

На рахунку Зубкова 28 матчів у чемпіонаті, в яких він відзначився дев'ятьма голами і шістьма результативними передачами. Що стосується Кравченка, то українець взяв участь у 17 поєдинках своєї команди, забивши два м'ячі та віддавши два асисти. Його "Кишварда" посіла восьме місце в таблиці.

Відзначимо, що в символічну збірну потрапили п'ять гравців "Ференцвароша", який під керівництвом Сергія Реброва вдруге поспіль завоював чемпіонський титул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із голів Олександра Зубкова номінували на звання найкращого в першості Угорщини.