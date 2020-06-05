Двоє футболістів "Бенфіки" опинилися в лікарні після нападу на клубний автобус

Михайло Морозов Футбол 11:11, 5.06.2020

На клубний автобус "Бенфіки" було скоєно напад після домашнього матчу 25-го туру португальської Прімейри проти "Тондели", який закінчився нульовою нічиєю.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, футболістів Юліана Вайгля і Андрію Живковіча негайно доставили на огляд до лікарні після того, як вони були поранені уламками скла.

Фанати "Бенфіки"

"Бенфіка" гарантувала повну співпрацю з владою, яка, як сподіваються в команді, докладе усіх можливих зусиль для того, щоб спіймати злочинців.

Відзначимо, що лісабонський клуб лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи одвічних суперників з "Порту" за додатковими показниками. У обох команд в активі по 60 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати напали на гандболістів у фіналі битви за Олімпіаду-2020 і зірвали матч.

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