Декілька років тому в Ірані знайшовся двійник зірки "Барселони" Ліонеля Мессі на ім'я Риза Перестеш, який зараз потрапив у сексуальний скандал.

Користуючись великою популярністю, Перестеш схиляв дівчат до сексу і неодноразово домагався свого, повідомляє телеканал Insolite TV у своєму Twitter. За деякими даними, іранський двійник Мессі так спокусив більше 20 жінок.

Риза Перестеш eurosport.ru

Також повідомляється, що на чоловіка стосовно цих інцидентів уже завели суднову справу, основою для якої є 23 позови.

Риза Перестес широко відомий по всьому світу як двійник Мессі й навіть їздив у Барселону на матч "Барси", щоб побувати на "Ноу Камп" і побачитися з Лео.

Сам же Ліонель Мессі в ці дні виступає за збірну Аргентини на Копа Америка, дійшовши з командою до 1/4 фіналу. У чвертьфіналі аргентинці 28 червня зіграють із Венесуелою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці минулого сезону Мессі встановив неймовірний бомбардирський рекорд.

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