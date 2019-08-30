Двічі поспіль: УЄФА осоромився з Україною та Росією

Європейський футбольний союз (УЄФА) двічі поспіль потрапив у курйозну ситуацію через Україну і Росію під час жеребкування єврокубків.

Київське "Динамо" і "Краснодар" згідно волі жереба повинні були спочатку зустрітися в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а потім на груповому етапі Ліги Європи.

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УЄФА

Однак через те, що в УЄФА розводять команди з України та Росії організаторам жеребкування довелося вносити корективи в процедуру. У Лізі чемпіонів клуб із Краснодара відправили в пару з португальським "Порту", а на основній стадії Ліги Європи росіяни змушені були переміститися до квартету С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" та "Олександрія" дізналися своїх суперників на груповій стадії Ліги Європи.

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