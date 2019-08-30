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Двічі поспіль: УЄФА осоромився з Україною та Росією

5.2т Читати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) двічі поспіль потрапив у курйозну ситуацію через Україну і Росію під час жеребкування єврокубків.

Київське "Динамо" і "Краснодар" згідно волі жереба повинні були спочатку зустрітися в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а потім на груповому етапі Ліги Європи.

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УЄФА

УЄФА

Однак через те, що в УЄФА розводять команди з України та Росії організаторам жеребкування довелося вносити корективи в процедуру. У Лізі чемпіонів клуб із Краснодара відправили в пару з португальським "Порту", а на основній стадії Ліги Європи росіяни змушені були переміститися до квартету С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" та "Олександрія" дізналися своїх суперників на груповій стадії Ліги Європи.

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Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Теги
УЄФА ФК Динамо Київ ФК Краснодар
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семенов Александр
семенов Александр
А в чем конфуз?
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Карпов Стас
Карпов Стас
семенов Александр, в том, что украинцы не хотят играть с россиянами
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