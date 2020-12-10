Дві путівки в ЛЄ проти однієї: як українські та російські клуби виступили в ЛЧ

У середу, 9 грудня, були зіграні заключні матчі шостого туру Ліги чемпіонів, за підсумками яких стали відомі учасники плей-оф як головного єврокубка, так і Ліги Європи.

У груповий етап турніру потрапили дві команди з України ("Динамо" і "Шахтар") і три – з Росії ("Зеніт", "Локомотив" і "Краснодар"). Обидва наших представники зуміли завоювати путівки в ЛЄ, посівши треті місця в групах із "Барселоною", "Ювентусом", "Ференцварошем" у киян і "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" М у "гірників".

Що стосується клубів з РФ, то тільки "Краснодару" вдалося вийти в плей-оф Ліги Європи завдяки перемозі в особистому протистоянні з "Ренном". "Зеніт" і "Локомотив" посіли останні місця, не вигравши жодного матчу.

Якщо аналізувати загальні показники, то дві українські команди, за винятком різниці голів, виступили краще, ніж три російські: 3:1 за кількістю перемог, 12:9 за очками, 9:25 і 15:34 за різницею забитих і пропущених м'ячів, відповідно.

Підсумкове турнірне становище в групах "Локомотива" і "Шахтаря" Flashscore

Підсумкове турнірне становище в групах "Краснодара", "Зеніта" й "Динамо" Flashscore

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі "Динамо" мінімально перемогло "Ференцварош", а "Шахтар" сенсаційно здобув нічию у виїзному поєдинку проти "Інтера".