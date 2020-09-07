Дві поперечини та виніс з лінії воріт: в матчі чемпіонату України трапився курйоз

У матчі першого туру другої ліги України між "Карпатами" і "Поділлям" (0:3) трапився курйоз.

На початку першого тайму поєдинку за рахунку 0:0 гості втратили декілька чудових шансів забити гол. Футболісти "Поділля" чотири рази пробивали по воротах львів'ян з меж воротарського майданчика, але так і не зуміли відправити м'яч у сітку. Спочатку "Карпати" врятував голкіпер, потім він же перевів м'яч у поперечину, після третього удару "круглий" без сторонньої допомоги влучив у каркас воріт, а четверта спроба не стала результативною тільки завдяки неймовірній реакції захисника.

Незважаючи на везіння на початку матчу, львівський клуб розгромно поступився "Поділлю" на своєму полі, пропустивши три голи ще в першому таймі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст харківського клубу "Металіст-1925" Ярослав Ямполь забив гол-шедевр з 22 метрів ударом з льоту.