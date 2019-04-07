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Два вилучення і серія пенальті: "Шахтар" пройшов "Динамо" в Кубку України

Два вилучення і серія пенальті: "Шахтар" пройшов "Динамо" в Кубку України
Поєдинок вiдбувся у Харкові на ОСК "Металіст"
6.1тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" по пенальті обіграв київське "Динамо" в 1/4 фіналу Кубка України з футболу і пройшов до півфіналу. Поєдинок в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" завершився з рахунком 1:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

Вже з перших хвилин "Динамо" посоромило коефіцієнти букмекерів, захопивши ініціативу. Друга ж атака гостей стала результативною.

На 9-й хвилині Миколенко чудово пройшов по флангу, обіграв Болбата і після прострілу Вербич скинув під удар Шапаренку. Його удар заблокували, Вербич невдало спробував пробити, м'яч відскочив до Болбата, який вибив у центр штрафного прямо на ногу Гармашу. Денис з льоту пробив чітко в кут - 1:0.

"Шахтар" кинувся відіграватися і кілька разів серйозно притиснув "біло-синіх" до воріт. Однак кияни піднімалися вгору, імітували пресинг, потім швидко опускалися вниз, щільно і компактно граючи в захисті, і легко розбираючись з опонентами.

На 21-й хвилині Тайсон мав супершанс зрівняти рахунок, але влучив у поперечину.

М'яч більшу частину тайму тримався в центрі поля. "Динамо" дуже організовано захищалося, збиваючи фолами темп донецької команди.

У кінцівці "Шахтар" впевнено більше володів м'ячем, але нічого небезпечного створити не зміг. Замість цього Циганков на 38-й хвилині міг робити рахунок 2:0, але його удар зі штрафного прийняла на себе штанга.

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

Другий тайм почався з пресингу підопічних Фонсекі. "Шахтар" дуже динамічно виходив з оборони в атаку, за 10 хвилин зробивши 4 небезпечних ударах по воротах Бойка.

На 57-й хвилині тиск "гірників" дало результат. Кадар вибив м'яч прямо в набігаючого Тайсона, той відпасував на Мораеса, який забив вже в порожню рамку - 1:1.

А на 60-й Денис Гармаш підвів команду, заробивши на рівному місці видалення. Брудно порушивши правила на Мораесi, Денис отримав гірчичник. Після того, як бразилець піднявся і почав тікати, динамівець вирішив його навздогін буцнути. Жуніор впав як підкошений, а головний рефері 37-річний Максим Козиряцький відразу дістав червону картку. Отримав попередження і Мораес, який почав доводити щось Циганкову.

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

У більшості "оранжево-чорні" пробули недовго. Все той же Мораес небезпечно в'їхав в ноги Шапаренку та Козиряцький зрівняв склади, вилучивши бразильського футболіста збірної України.

У час, що залишився "Шахтар" намагався позиційно домогтися успіху, а кияни кілька разів вибігали в перспективні контратаки, але забитих м'ячів глядачі так і не побачили.

Не дочекалися уболівальників голів і в додатковий час. До успіху були ближче динамівці, але єдине взяття воріт суддя відмінив через гру рукою Вербича.

Серію післяматчевих пенальті більш вдало провели футболісти "Шахтера".

Денис Бойко взяв другий удар і "Динамо" мало реальні шанси на перемогу, але передостанній удар Миколенка і останній удар Шепелєва відбив П'ятов, здобувши для своєї команди путівку в півфінал.

"Шахтар" – "Динамо" 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:3

Голи: 0:1 – 9 Гармаш, 1:1 – 57 Мораес.
Серія пенальті: Ісмаїлі - 1:0, Циганков - 1:1, Соломон - 1:1 (воротар), Сідклей - 1:2, Майкон - 2:2, Кендзьора - 2:3, Нем - 3:3, Миколенко - 3:3 (воротар), Коваленко - 4:3, Шепелев - 4:3 (воротар)

"Шахтар": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко (Майкон, 91), Патрік (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.

"Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзьора, Сідклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльський, 83), Циганков, Вербич.

Попередження: Тайсон (19), Степаненко (39), Патрік (43), Мораес (62), Соломон (90 + 3), Майкон (104), Болбат (116) – Кендзьора (24), Шапаренко (47), Микита Бурда (60), Гармаш (61), Шепелєв (78), Сідклей (86), Буяльський (90+1)

Вилучення: Мораес (69, повторне попередження) – Гармаш (61, повторне попередження)

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"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

"Шахтар" - "Динамо"

"Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що крайній матч між цими командами відбулася 18 жовтня 2018 року в матчі 14-го туру УПЛ. Київське "Динамо" в меншості на останній секунді програло з рахунком 1: 2. Голами у складі "гірників" відзначилися Жуніор Мораес і Віктор Коваленко, а у столичної команди відзначився Микола Шапаренко.

Після видалення захисника киян Томаша Кендзьора "гірники" в компенсований час поставили гольову крапку в протистоянні, яке завершилося масовою бійкою.

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Теми
Кубок України з футболуДинамо - Шахтар
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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