Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін і лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапили в символічну збірну п'ятого туру Ліги чемпіонів.

Як повідомляється на сторінці авторитетного статистичного порталу SofaScore в Twitter, воротар "гірників" за свій виступ у переможному матчі проти мадридського "Реала" (2:0) отримав оцінку 8,6, а наш англійський легіонер заробив 8,1 завдяки своїм діям у поєдинку проти "Порту" (0:0). Нагадаємо, що Зінченко став найкращим гравцем цієї зустрічі.

Найвищу оцінку серед усіх футболістів, які виходили на поле в п'ятому турі ЛЧ, отримав нападник "Челсі" Олів'є Жиру (10 балів). Француз зробив покер у ворота "Севільї", забезпечивши своїй команді перше місце в квартеті, і встановив рекорд турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги "Шахтаря" над "Реалом" в групі B закрутилася неймовірна інтрига, коли всі чотири клуби мають шанс на потрапляння в плей-оф Ліги чемпіонів. Ми розповіли, що необхідно "гірникам" для виходу в єврокубкову весну.