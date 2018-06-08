Це неможливо! Англія виграла спаринг перед ЧС-2018, поклавши два нереальних голи: відеофакт

Збірна Англії обіграла костариканців в товариському матчі в рамках підготовки до ЧС-2018.

Підопічні Гарета Саутгейта забили два красивих м'ячі у ворота кіпера мадридського "Реалу" Кейлор Наваса.

Почин поклав нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд, який метрів з 25 гарматним ударом поклав м'яч у дальній від воротаря кут. Сталося це на 13 хвилині матчу.

Подвоїв перевагу "трьох левів" на 76 хвилині форвард лондонського "Арсеналу" Денні Уелбек, що вийшов на заміну замість Джеймі Варді з "Лестера". Асистував йому в цьому епізоді також вийшовши на заміну півзахисник "Тоттенхем Хотспур" Деле Аллі.

Аллі, перебуваючи в штрафний суперника, зряче послав м'яч на партнера, який в стрибку головою встромив м'яч в ворота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі суми преміальних футболістів збірної Росії на ЧС.