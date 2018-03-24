Два неймовірних голи за 50 секунд "звели з розуму" коментатора в прямому ефірі

Лідер збірної Чилі Артуро Відаль відзначився фантастичним ударом в товариському матчі проти Швеції. 30-річний гравець "Баварії" на 21-й хвилині бахнув з полулета чітко в дев'ятку.

Шедевр змусив коментатора англійського телебачення буквально втратити розум від захвату і кричати весь час, поки футболісти суперника розіграли з центра поля. Однак не встиг журналіст заспокоїтися, як шведи забили такий же чудовий гол, що ще його більше заохотило.

Швеція - Чилі - 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 22 Відаль, 1:1 - 23 Тойвонен, 1:2 - 90 Боладос.

Швеція - Нордфельдт, Гранквіст, Лінделеф, Люстіг (Ларссон, 81), Ольссон, Классон, Ларссон (Хільємарк, 79), Свенссон, Форсберг (Сема, 79), Берг, Тойвонен.

Чилі - Еррера, Босежур, Маріпан, Роко, Сагаль (Боладос, 71), Ернандес (Вальдес, 61), Варгас (Кастільо, 61), Відаль, Санчес, Чарлес Арангіс, Ісла (Діас, 79).

Попередження: Люстіг (45), Ісла (45), Відаль (90).

Нагадаємо, що недавно німецький футболіст забив фантастичний гол "ударом скорпіона".