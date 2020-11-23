Два лідери "Динамо" вилікувалися від COVID-19 перед матчем із "Барселоною"

Олександр Чеканов Футбол 17:06, 23.11.2020 Оновлено: 17:23, 23.11.2020

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков повернувся до тренувань після того, як перехворів на коронавірус.

За даними "Динамоманії", півзахисник, найімовірніше, здав негативний тест на COVID-19, що дозволило йому відновити тренування. Перед матчем Ліги чемпіонів із "Барселоною" Віктора помітили на базі столичного клубу у компанії тренера з фізпідготовки Віталія Кулиби і капітана Сергія Сидорчука.

Сидорчук також здав негативний тест, про що в соціальній мережі Instagram повідомила дружина футболіста Анна.

На самоізоляції в "Динамо" все ще перебувають воротар Руслан Нещерет, захисники Олександр Сирота, Артем Шабанов, Денис Попов, півзахисники Жерсон Родрігес, Міккель Дуелунд, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі не зіграє з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів 24 листопада.

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