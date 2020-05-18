Два клуби УПЛ грубо порушили карантин: стало відомо про скандальну ситуацію

Олександр Чеканов Футбол 18:50, 18.05.2020

Луганська "Зоря" і "Дніпро-1" грубо порушили умови самоізоляції і провели товариський матч під час карантину.

Таким даними володіє відомий журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас. При цьому він навів приклад австрійської Бундесліги, де клуби висловили обурення тренуваннями одного з учасників.

"В Австрії бунтують, що ЛАСК незаконно тренувався. Гамір страшенний. А в Україні усі клуби знають, що Дніпро-1 із Зорею під час карантину зіграли двосторонку, але під час спільної відеозустрічі представники УПЛ лиш словечком про це обмовились. І ніякого навіть натяку на скандал..." – написав Бурбас на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво та учасники УПЛ прийняли рішення про плани відновити першість 30 травня. При цьому президент "Динамо" Ігор Суркіс несподівано висловився про підтримку донецького "Шахтаря".

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