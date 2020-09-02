Два клуби та 700 млн євро: ЗМІ дізналися про новий контракт Мессі

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі погодив п'ятирічний контракт з компанією City Football Group, в структуру якої входить англійський "Манчестер Сіті".

Такі дані має видання Daily Record. За його інформацією, угода зробить аргентинця найбільш високооплачуваним спортсменів в історії. П'ятирічний договір принесе Мессі 700 мільйонів євро.

При цьому стверджується, що три сезони за контрактом Ліонель проведе в "Манчестер Сіті", а потім перебереться до американського "Нью-Йорк Сіті", який також входить до City Football Group.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали жорстку умову для Ліонеля Мессі, якщо він хоче безкоштовно залишити "Барселону". А журналіст Еду Агірре назвав вчинок аргентинця, який вирішив піти з каталонського клубу, найбільшою зрадою в історії футболу.

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