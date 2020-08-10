Два гравці "Динамо" заразилися коронавірусом: спортивні підсумки 9 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:13, 10.08.2020

У київському "Динамо" заразилися коронавірусом два футболіста, а власник "Спартака" Леонід Федун заявив про зняття команди з чемпіонату Росії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 9 серпня.

Крім того, українського футболіста Романа Зозулю визнано найціннішим гравцем сезону в "Альбасете". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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