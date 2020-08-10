Два гравці 'Динамо' заразилися коронавірусом: спортивні підсумки 9 серпня

У київському "Динамо" заразилися коронавірусом два футболіста, а власник "Спартака" Леонід Федун заявив про зняття команди з чемпіонату Росії.
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Крім того, українського футболіста Романа Зозулю визнано найціннішим гравцем сезону в "Альбасете". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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