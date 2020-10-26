Два гравці "Динамо" заразилися COVID-19 і пропустять матчі Ліги чемпіонів – ЗМІ

Лідери київського "Динамо" Георгій Бущан і Віталій Миколенко не зіграють з угорським "Ференцварошем" у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє портал meta-ratings.com.ua, за даними якого футболісти здали позитивні тести на коронавірус.

Обидва гравці вже пішли на самоізоляцію, де повинні провести 14 днів. Так, Бущан і Миколенко пропустять не тільки виїзд у Будапешт, а й поєдинок на "Камп Ноу" із "Барселоною", який відбудеться 4 листопада.

Крім того, COVID-19 заразився тренер із фізичної підготовки "Динамо" Віталій Кулиба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу Ліги чемпіонів із "Ференцварошем" київське "Динамо" мінімально обіграло "Олександрію" у сьомому турі Прем'єр-ліги.