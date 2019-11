Два гравці "Динамо" потрапили в збірну туру Ліги Європи

Футболісти київського "Динамо" Беньямін Вербич і Віктор Циганков стали єдиними представниками України у збірній тижня п'ятого туру Ліги Європи.

Півзахисники столичного клубу в грі з "Мальме" записали у свій актив по одному забитому м'ячу, а українець додав до нього ще й гольову передачу.

