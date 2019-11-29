Два гравці "Динамо" потрапили в збірну туру Ліги Європи

Футболісти київського "Динамо" Беньямін Вербич і Віктор Циганков стали єдиними представниками України у збірній тижня п'ятого туру Ліги Європи.

Півзахисники столичного клубу в грі з "Мальме" записали у свій актив по одному забитому м'ячу, а українець додав до нього ще й гольову передачу.

Беньямін Вербич і Віктор Циганков Динамо Київ від Шурика

🔝 This week's top performers 😍 ⁣



⁣⚽️ If you could sign 1 for your club ...? 🤔 #UEL | @FedExEurope - UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 листопада 2019 р

Нагадаємо, що результативні дії Вербича та Циганкова не допомогли "Динамо" здобути хоча б нічию у виїзному поєдинку проти скандинавів. Тепер киянам залишається перемагати "Лугано" в домашньому матчі й сподіватися на втрату очок шведами в грі з "Копенгагеном".

Варто відзначити, що Беньямін Вербич не зможе допомогти своїй команді в останньому турі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол на останніх секундах приніс "Мальме" перемогу над київським "Динамо".

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