Два гравці "Динамо" потрапили в збірну туру Ліги Європи

Футболісти київського "Динамо" Беньямін Вербич і Віктор Циганков стали єдиними представниками України у збірній тижня п'ятого туру Ліги Європи.
Півзахисники столичного клубу в грі з "Мальме" записали у свій актив по одному забитому м'ячу, а українець додав до нього ще й гольову передачу.
Беньямін Вербич і Віктор Циганков
Динамо Київ від Шурика
🔝 This week's top performers 😍 - UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 листопада 2019 р
⚽️ If you could sign 1 for your club ...? 🤔 #UEL | @FedExEurope
Нагадаємо, що результативні дії Вербича та Циганкова не допомогли "Динамо" здобути хоча б нічию у виїзному поєдинку проти скандинавів. Тепер киянам залишається перемагати "Лугано" в домашньому матчі й сподіватися на втрату очок шведами в грі з "Копенгагеном".
Варто відзначити, що Беньямін Вербич не зможе допомогти своїй команді в останньому турі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, гол на останніх секундах приніс "Мальме" перемогу над київським "Динамо".
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