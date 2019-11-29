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30 листопада • оновлено в 11:05
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Два гравці "Динамо" потрапили в збірну туру Ліги Європи

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Футболісти київського "Динамо" Беньямін Вербич і Віктор Циганков стали єдиними представниками України у збірній тижня п'ятого туру Ліги Європи.

Півзахисники столичного клубу в грі з "Мальме" записали у свій актив по одному забитому м'ячу, а українець додав до нього ще й гольову передачу.

Беньямін Вербич і Віктор Циганков

Беньямін Вербич і Віктор Циганков

Динамо Київ від Шурика

Нагадаємо, що результативні дії Вербича та Циганкова не допомогли "Динамо" здобути хоча б нічию у виїзному поєдинку проти скандинавів. Тепер киянам залишається перемагати "Лугано" в домашньому матчі й сподіватися на втрату очок шведами в грі з "Копенгагеном".

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Варто відзначити, що Беньямін Вербич не зможе допомогти своїй команді в останньому турі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол на останніх секундах приніс "Мальме" перемогу над київським "Динамо".

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Тема
Ліга Європи
Особи
Віктор Циганков Беньямін Вербич
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ ФК Копенгаген
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ну хоть куда-то эти идиоты "попали". В ворота скот никак попасть не может!
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