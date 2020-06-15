Два футболісти УПЛ претендують на звання найкращого молодого гравця 2020 року

Михайло Морозов Футбол 16:08, 15.06.2020 Оновлено: 16:25, 15.06.2020

Півзахисники київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі й донецького "Шахтаря" Тете потрапили в список зі 100 претендентів на приз Golden Boy-2020, який вручається найкращому молодому футболістові року.

На сайті італійського видання Tuttosport можна підтримати одного з гравців, які виступають в українській Прем'єр-лізі. Варто зазначити, що до переліку претендентів потрапили такі відомі футболісти, як Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Ансу Фаті ("Барселона"), Джейдон Санчо ("Боруссія" Д).

Нагадаємо, що торік володарем цієї нагороди став нападник мадридського "Атлетіко" Жоао Фелікс, а український голкіпер Андрій Лунін посів 15-те місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня 2019 року Цітаішвілі в складі молодіжної збірної України став переможцем чемпіонату світу U-20, забивши один із голів у фіналі.

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