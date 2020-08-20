Два футболіста "Шахтаря" перейшли в "Минай"

Два футболіста донецького "Шахтар" – захисник Дмитро Павлиш і хавбек Кирило Меліченко – продовжать кар'єру в "Минає" на правах оренди, повідомляється на офіційному сайті закарпатського клубу.

Кирило Меліченко ФК Минай

21-річний Меліченко – вихованець київського "Арсеналу". З 2017-го в "Шахтарі". У минулому сезоні за U-21 забив 3 голи в 21 матчі чемпіонату України.

20-річний Павлиш виховувався в академії "Шахтаря". Він зіграв 19 матчів за U-21 в минулому сезоні чемпіонату України.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня легендарний футболіст "Шахтаря" Вілліан перейшов в лондонський "Арсенал" на правах вільного агента. Бразильський півзахисник, який протягом останніх семи років виступав за "Челсі", підписав трирічний контракт.

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