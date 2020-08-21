Два футболісти "Динамо" заразилися COVID-19, – Луческу

Мірча Луческу прокоментував перемогу над "Олімпіком". ФК "Динамо" Київ
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу повідомив про те, що два футболісти команди заразилися коронавірусом.
Відповідну заяву він зробив на пресконференції після матчу команди з "Олімпіком" в УПЛ, яку "біло-сині" виграли 1:4.
"Гарна гра. Ми домінували, хоча грали сьогодні без восьми ключових гравців: двоє з CОVID-19, іще шестеро не встигли відновитися після ушкоджень. Рахунок по грі. Скажу більше, ми могли виграти ще з більшою перевагою. Я вітаю своїх футболістів. Вони дуже добре тренувалися протягом останнього тижня і досягли заслуженого результату", – наводить слова Луческу офіційний сайт "Олімпіка".
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний суперник динамівців донецький "Шахтар" обіграв "Колос", не забивши два пенальті з трьох.
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