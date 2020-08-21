Два футболісти "Динамо" заразилися COVID-19, – Луческу

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу повідомив про те, що два футболісти команди заразилися коронавірусом.

Відповідну заяву він зробив на пресконференції після матчу команди з "Олімпіком" в УПЛ, яку "біло-сині" виграли 1:4.

"Гарна гра. Ми домінували, хоча грали сьогодні без восьми ключових гравців: двоє з CОVID-19, іще шестеро не встигли відновитися після ушкоджень. Рахунок по грі. Скажу більше, ми могли виграти ще з більшою перевагою. Я вітаю своїх футболістів. Вони дуже добре тренувалися протягом останнього тижня і досягли заслуженого результату", – наводить слова Луческу офіційний сайт "Олімпіка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний суперник динамівців донецький "Шахтар" обіграв "Колос", не забивши два пенальті з трьох.

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