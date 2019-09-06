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8 вересня • оновлено в 11:27
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"Дуже зрадів": ще один бразилець "Шахтаря" запрошений до збірної України

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Бразильський легіонер "Шахтаря", захисник Ісмаїлі розповів про запрошення в збірну України від Андрія Шевченка.

"Знаю Андрія Шевченка. Ми познайомилися. Мені зробили пропозицію, щоб інтегруватися в національну збірну України. Дуже зрадів цьому виклику, адже я міг захищати кольори країни, яка мене так добре прийняла. Плюс пропозиція надійшла від такої людини, як Шевченко. Я завжди стежив за "Міланом", коли він грав там. Для мене він був кумиром. І пропозиція від нього викликала у мене велику радість", – зізнався футболіст "Шахтаря", чиї слова наводить "Трибуна".

Ісмаїлі

Ісмаїлі

ФК "Шахтар"

За словами гравця, йому необхідно було все обміркувати, щоб ухвалити рішення.

"Я спілкувався зі своєю сім'єю. Також я вірю, що в Україні є багато молодих гравців, які можуть виступати на моїй позиції. У них є всі якості, щоб виступати за збірну України. Тому я ухвалив найкраще рішення для мене – відкинути пропозицію. Але навіть якби я її прийняв, був би не менш щасливий", – сказав Ісмаїлі.

Мовний бар'єр, як зазначив бразилець, також зіграв свою роль.

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"Це питання викликало у мене сумніви. Я і справді не говорю російською та українською мовами. Хлопці, які перебувають тут багато років, звичайно, говорять не ідеально, але точно розуміють більше, ніж я. Мені з цим складніше. Якби я взявся за мову, то вивчив би. Це не так суперскладно. Але в "Шахтарі" дуже багато гравців, які говорять зі мною однією мовою. Усі тренери, з якими я працював, говорили португальською. Плюс є перекладач. Тому у мене не було поштовху, щоб почати вчитися", – додав бразильський легіонер.

Нагадаємо, наразі українське громадянство прийняли два бразильських легіонери "Шахтаря" – Марлос і Мораєс, які є футболістами національної збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Шевченка зазнала кадрової втрати перед матчем відбору Євро-2020.

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Особи
Ісмаїлі Андрій Шевченко
Місце
Україна
Теги
збірна України з футболу ФК Шахтар
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У него паспорт из Габона
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