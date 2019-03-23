МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Дуже засмутився": Степаненко висловився про дебют Мораеса

2.3тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував дебют в національній команді свого одноклубника Жуніора Мораеса. Форвард "Шахтаря" вийшов на заміну на 76-й хвилині матчу відбору на Євро-2020 проти Португалії.

Степаненко зазначив, що його партнер по команді не реалізував небезпечний момент біля воріт португальської збірної, який міг принести Україні перемогу.

"Ми його привітали. Він молодець. Вийшов і нав'язав багато боротьби. Міг забити і дуже засмутився, що не забив. У нього хороша працездатність. Він посилив нашу гру", - цитує Степаненка Динамоманія.

Новини
"Сходять з розуму": в Росії висловилися про натуралізацію зрадника "Динамо" Мораеса

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

Момент на відео з 7:36

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020Україна - Португалія
Особи
Жуніор МораесТарас Степаненко
Теги
збірна України з футболузбірна Португалії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки