"Дуже засмутився": Степаненко висловився про дебют Мораеса

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував дебют в національній команді свого одноклубника Жуніора Мораеса. Форвард "Шахтаря" вийшов на заміну на 76-й хвилині матчу відбору на Євро-2020 проти Португалії.
Степаненко зазначив, що його партнер по команді не реалізував небезпечний момент біля воріт португальської збірної, який міг принести Україні перемогу.
"Ми його привітали. Він молодець. Вийшов і нав'язав багато боротьби. Міг забити і дуже засмутився, що не забив. У нього хороша працездатність. Він посилив нашу гру", - цитує Степаненка Динамоманія.
Жуніор Мораес
Момент на відео з 7:36
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