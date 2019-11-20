"Дуже хочеться..." Коментатор з РФ нервово висловився про матч Україна - Росія на Євро-2020

Одіозний російський коментатор Василь Уткін висловив думку щодо можливої зустрічі збірних України та Росії на вирішальній стадії плей-офф Євро-2020.

На думку відомого журналіста, збірна України не виглядає фаворитом в цьому гіпотетичному поєдинку.

Василь Уткін РІА Новини

"Я збираюся вболівати за свою команду, команду своєї країни. Так що ж ви, милі українці, так ображаєтеся на те, що вірю в перемогу своєї команди і кажу "Ви все отримаєте прямо на полі" у відповідь на ваш прекрасний тролінг? Так, зрозуміло, нас поставили на місце в суботу, але це нічого не змінює в тому, що мені дуже хочеться, щоб збірна Росії зіграла з Україною на Євро, і дійсно я вірю в перемогу", – заявив Уткін в ефірі свого Youtube-каналу.

Російський блогер зазначив, збірна України "нічим не показала своє вміння готуватися до великих турнірів".

"У неї новий склад, новий тренер, їй не вистачає досвіду. Збірна Росії краще готова до цього випробування в плей-офф з суперником-неофітом. Ось це і дозволяє мені розраховувати на те, що ви, милі, дорогі, рідні українці отримаєте своє в матчі плей-офф", – додав ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін закотив істерику після слів Віктора Вацка про збірну Росії, що зазнала розгрому в матчі відбору Євро-2020.

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