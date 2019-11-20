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20 листопада • оновлено в 16:24
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"Дуже хочеться..." Коментатор з РФ нервово висловився про матч Україна - Росія на Євро-2020

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Одіозний російський коментатор Василь Уткін висловив думку щодо можливої зустрічі збірних України та Росії на вирішальній стадії плей-офф Євро-2020.

На думку відомого журналіста, збірна України не виглядає фаворитом в цьому гіпотетичному поєдинку.

Василь Уткін

Василь Уткін

РІА Новини

"Я збираюся вболівати за свою команду, команду своєї країни. Так що ж ви, милі українці, так ображаєтеся на те, що вірю в перемогу своєї команди і кажу "Ви все отримаєте прямо на полі" у відповідь на ваш прекрасний тролінг? Так, зрозуміло, нас поставили на місце в суботу, але це нічого не змінює в тому, що мені дуже хочеться, щоб збірна Росії зіграла з Україною на Євро, і дійсно я вірю в перемогу", – заявив Уткін в ефірі свого Youtube-каналу.

Російський блогер зазначив, збірна України "нічим не показала своє вміння готуватися до великих турнірів".

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"У неї новий склад, новий тренер, їй не вистачає досвіду. Збірна Росії краще готова до цього випробування в плей-офф з суперником-неофітом. Ось це і дозволяє мені розраховувати на те, що ви, милі, дорогі, рідні українці отримаєте своє в матчі плей-офф", – додав ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін закотив істерику після слів Віктора Вацка про збірну Росії, що зазнала розгрому в матчі відбору Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Василь Уткін
Місце
Росія
Теги
Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
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