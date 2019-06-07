Дурні голи: тренер Сербії відреагував на фіаско у Львові

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч шокований поразкою своєї команди від України у відборі Євро-2020.

На "Арені Львів" балканці програли – 5:0, чим серйозно спантеличили свого наставника.

Младен Крстаїч Федерація футболу Сербії

"Варто визнати, що Україна перемогла цілком заслужено. Звичайно, я не задоволений результатом. Початок матчу трохи розтягнувся – була різка гра, від штрафного до штрафного. Потім ми пропустили два "дурних" голи і я спробував перебудувати формацію команди. Але в підсумку у нас нічого не вийшло. Тепер головне відновити футболістів до наступної гри, зібратися і в понеділок здобути перемогу", – сказав Крстаїч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем Україна – Сербія у Львові відбувся марш дружби фанатів Хорватії та України.

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