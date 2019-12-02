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3 грудня • оновлено в 06:47
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"Дурне": Леоненко оцінив жеребкування Євро-2020

5.7т
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Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко висміяв церемонію жеребкування Євро-2020.

При цьому експерт каналів "Футбол 1/2" зазначив, що українській команді слід серйозно поставитися до слабших команд.

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Став відомий календар збірної України на Євро-2020

Віктор Леоненко

Віктор Леоненко

Канал "Футбол 1"

"Це найдурніше і найзрозуміліше для всіх жеребкування. До нього вже всі знали, хто і з ким грає. Єдине, я не знаю, хто в березні попадеться. Буде Косово – і група вже стає серйозною. А якщо потрапить Грузія – поїдемо всі на шашлики. Зараз незрозуміло, хто фаворит, тому що деякі команди попросту грають удома. Те, що починаємо проти Нідерландів – добре. Тому що нам треба боятися слабких. Згадуємо Люксембург", – цитує Леоненка сайт українського транслятора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери змінили котирування на фаворитів Євро-2020 після жеребкування Євро-2020.

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Читайте всі новини по темі "жеребкування Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
жеребкування Євро-2020
Особа
Віктор Леоненко
Тег
Збірна України з футболу
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