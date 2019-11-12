"Думаю, вже час": Тайсон зробив гучне визнання після скандалу в матчі з "Динамо"

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон заявив про своє бажання залишити клуб після того, як став жертвою расизму під час матчу 14-го туру УПЛ з київським "Динамо".

Тайсон знову заявив про бажання залишити "Шахтар" ФК "Шахтар"

"Після події перше, що я подумав, було: "Думаю, вже час мені збирати речі і повертатися до Бразилії". Але це складно, адже "Шахтар" відхилив пропозицію від "Мілана" в 30 млн євро. Уявіть, що буде, якщо я зараз попрошу відпустити мене додому? Ніяких шансів. 15 грудня я буду в Бразилії, але у відпустці", – сказав Тайсон в коментарі Rádio Atlântida.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 листопада матч "Шахтар" – "Динамо" був призупинений на декілька хвилин через расистські кричалки з боку ультрас киян у бік гравців "Шахтаря". Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам середній палець, за що отримав червону картку.

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