Дубль новачка: "Динамо" перемогою закінчило перший збір у Туреччині

Київське "Динамо" обіграло "Кайрат" з рахунком 2:0 завдяки дублю Ібрагіма Каргбо-молодшого, здобувши четверту перемогу в останньому товариському матчі на першому зборі в Туреччині.

Перший тайм поєдинку закінчився нульовою нічиєю, а вже в другій половині Віталію Буяльському та Каргбо-молодшому вдалося розіграти дві ідентичних комбінації – перший прострілює низом, а другий відправляє м'яч в сітку порожніх воріт. Ці голи стали першими для бельгійського новачка киян, який взимку приєднався до команди на правах вільного агента.

Ібрагім Каргбо-молодший Football.ua

Варто відзначити, що в епізоді з другим забитим м'ячем нападник отримав пошкодження після небезпечного підкату ззаду у виконанні футболіста "Кайрата".

Ця перемога стала четвертою в шести контрольних поєдинках, які провів столичний клуб в рамках перших турецьких зборів команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому товариському матчі "Динамо" розгромило команду, за яку виступають ексфутболісти киян Артем Мілевський та Євген Хачеріді.

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