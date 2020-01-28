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28 січня • оновлено в 14:06
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Дубль новачка: "Динамо" перемогою закінчило перший збір у Туреччині

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Київське "Динамо" обіграло "Кайрат" з рахунком 2:0 завдяки дублю Ібрагіма Каргбо-молодшого, здобувши четверту перемогу в останньому товариському матчі на першому зборі в Туреччині.

Перший тайм поєдинку закінчився нульовою нічиєю, а вже в другій половині Віталію Буяльському та Каргбо-молодшому вдалося розіграти дві ідентичних комбінації – перший прострілює низом, а другий відправляє м'яч в сітку порожніх воріт. Ці голи стали першими для бельгійського новачка киян, який взимку приєднався до команди на правах вільного агента.

Ібрагім Каргбо-молодший

Ібрагім Каргбо-молодший

Football.ua

Варто відзначити, що в епізоді з другим забитим м'ячем нападник отримав пошкодження після небезпечного підкату ззаду у виконанні футболіста "Кайрата".

Ця перемога стала четвертою в шести контрольних поєдинках, які провів столичний клуб в рамках перших турецьких зборів команди.

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