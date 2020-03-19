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19 березня • оновлено в 19:25
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Дубінчак рулоном туалетного паперу відправив у нокдаун свою дівчину

1.5т
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Футболіст "Динамо" Владислав Дубінчак, який виступає на правах оренди за львівські "Карпати", невдало виконав новий світовий челендж "Залишайтеся вдома".

21-річний захисник потрапив рулоном туалетного паперу в голову своїй дівчині Мирославі Переймі.

Спершу спортсмен успішно чеканiв паперовим виробом, але в кінцівці, намагаючись вибити рулон за кадр, відправив його чітко в обличчя подрузі.

"Бережіть своїх дівчат", - підписав ролик Дубінчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний челендж виконали Еліна Світоліна і Гаель Монфіс. Тенісистка успішно почеканіла рулон туалетного паперу своєї ракеткою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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