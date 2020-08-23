Дружина Зінченка розкритикувала Гвардіолу: в мережі порадили "пакувати валізи"
Дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан Щеглова розкритикувала тактику головного тренера "городян" Пепа Гвардіолу на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів з "Ліоном".
На думку журналістки каналів "Футбол 1/2/3", грати в три центральні захисники це "зашквар".
"Можливо, я не маю права цього говорити. Можливо, Зінченко заборонить мені це виставляти. Але моя особиста думка, що це повністю прокол Гвардіоли. Це м'яко кажучи, щоб не матюкатися. У такий відповідальний момент виставляти таку експериментальну тактику для "Сіті"... Мені здається, це зашквар", – сказала Седан в ефірі свого Youtube-каналу.
У дівчини просто немає слів, від результату гри клубу з таким складом.
"Подивіться, які люди грають в "Сіті", подивіться яка лавка запасних, яка обойма. Таким резервом можуть похвалитися буквально кілька клубів у світі. Одна справа – вилітати від "Баварії", а інше – вилітати від "Ліона". Жодним чином не хочу ображати команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – зазначила Влада.
У коментарях уболівальники пожартували, що після такого випаду на адресу головного тренера "Манчестер Сіті", Олександру Зінченку і Владi можна починати в Англії "пакувати валізи".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко зізнався, що головний тренер команди Пеп Гвардіола навіть не зайшов до них у роздягальню, після чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Ліоном".
Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу ЛЧ "Манчестер Сіті" – "Ліон" завершився з рахунком 1:3. У півфіналі "Ліон" поступився мюнхенській "Баварії" (0:3).