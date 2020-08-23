Дружина Зінченка розкритикувала Гвардіолу: в мережі порадили "пакувати валізи"

Дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан Щеглова розкритикувала тактику головного тренера "городян" Пепа Гвардіолу на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів з "Ліоном".

На думку журналістки каналів "Футбол 1/2/3", грати в три центральні захисники це "зашквар".

"Можливо, я не маю права цього говорити. Можливо, Зінченко заборонить мені це виставляти. Але моя особиста думка, що це повністю прокол Гвардіоли. Це м'яко кажучи, щоб не матюкатися. У такий відповідальний момент виставляти таку експериментальну тактику для "Сіті"... Мені здається, це зашквар", – сказала Седан в ефірі свого Youtube-каналу.

У дівчини просто немає слів, від результату гри клубу з таким складом.

"Подивіться, які люди грають в "Сіті", подивіться яка лавка запасних, яка обойма. Таким резервом можуть похвалитися буквально кілька клубів у світі. Одна справа – вилітати від "Баварії", а інше – вилітати від "Ліона". Жодним чином не хочу ображати команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – зазначила Влада.

У коментарях уболівальники пожартували, що після такого випаду на адресу головного тренера "Манчестер Сіті", Олександру Зінченку і Владi можна починати в Англії "пакувати валізи".

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Коментарі під відео Влади Седан tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко зізнався, що головний тренер команди Пеп Гвардіола навіть не зайшов до них у роздягальню, після чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Ліоном".

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу ЛЧ "Манчестер Сіті" – "Ліон" завершився з рахунком 1:3. У півфіналі "Ліон" поступився мюнхенській "Баварії" (0:3).