Дружина з водієм: стало відомо про скандальне минуле Тимощука в "Баварії"

Колишня дружина легендарного ексгравця збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, що свого часу брала активну участь в переході Анатолія з "Зеніту" в "Баварію".

"Я, ще коли Толик грав, починала різні проекти, щоб потім нам було на що жити. З нерухомістю, наприклад. Ніхто ж не знав, скільки триватиме його кар'єра. На моїх очах люди ламали ноги і закінчували... Тому хотіла, щоб для Толіка цей період завершення кар'єри вийшов комфортним. Він і сам заохочував мою активність. А сам контракти свої не читав", - розповіла Навроцька в інтерв'ю газеті "Советский спорт".

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук sovsport.ru

За її словами, домовитися про перехід в "Баварію" вдалося... через водія одного з керівників мюнхенського клубу.

"У Анатолія була мрія – виїхати в європейський клуб. Принаймні, він так сам говорив. І я повірила. Мрія ж. Як було насправді? Я через знайомих, через десяті руки вийшла на ... водія одного з керівників "Баварії". Завдання було таким: між іншим запитати, чи не буде клубу цікавий Тимощук, і передати контакти його представників", - зазначила Навроцька.

Вона додала, що незабаром вони з Анатолієм отримали відповідь з Мюнхена, що там "готові вести переговори".

"Тоді вже склали офіційний запит, все, як годиться. Прилетіли в готель, де розмістилася "Баварія" на виїзді, і там зустрілися особисто з Хенессом (менеджером "Баварії" - Ред.) І його помічниками і ще тією людиною, яка до цього вивела мене на водія. Хоча Хенесс говорив, що не в правилах клубу запрошувати вікових гравців, процес пішов. Ми прилітали на переговори ще разів п'ять і в підсумку прийшли до консенсусу", – розповіла екс-дружина Тимощука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці судових розборок між Тимощуком і його ексдружиною. Зокрема, Надія Навроцька звинуватила колишнього гравця збірної України, що він ховається за чергову "спідницю".

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