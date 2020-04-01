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1 квітня • оновлено в 15:58
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Дружина українця Малиновського поділилася хорошими новинами з Італії

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Дружина гравця збірної України Руслана Малиновського, який виступає за італійську "Аталанту", Роксана розповіла, що ситуація з коронавірусом у країні та місті Бергамо стала кращою.

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"Ми вже посміхаємося, тому що по-іншому не можна. Інакше було б дуже важко. Намагаємося один одного підтримувати. Насправді, стало вже трохи легше. В останні кілька днів спостерігаємо позитивну динаміку. Тут скорочується число хворих і це дуже радує мене з Русланом", – заявила вона в інтерв'ю телеканалам "Футбол".

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

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Роксана також вважає, що місцевим жителям знадобиться час на те, щоб пристосуватися до старого життя.

"Насправді, в Італії вже всі звикли жити в такому режимі. Коли закінчиться карантин, навряд чи тут зможуть швидко перебудуватися і повернутися до нормального життя. Люди адаптуються, проводять більше часу з близькими, займаються та навчаються вдома онлайн, готують різні страви. Ми зараз пройшли пік і я сподіваюся, що в найближчі дні це число буде падати", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслан Малиновський жорстко звернувся до тих, хто поблажливо ставиться до пандемії коронавірусу та не вірить у серйозність проблеми.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія Бергамо
Тег
ФК Аталанта
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