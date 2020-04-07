Головна Новини
7 квітня • оновлено в 10:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі

3.9т
Читати матеріал російською

Дружина головного тренера "Зеніту" Сергія Семака Анна поділилася думкою про президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа.

"Чи оберуть Трампа і Путіна на новий термін? Я думаю, що Володимира Володимировича час висувати на царство, а то у британських монархів є свої традиції, а у нас втрачені. Думаю, його термін закінчується так само логічно, як закінчується людський цикл і життя. Що стосується Трампа, то мені здається, що ні", – цитує її слова видання Чемпіонат.

Сергій і Ганна Семак

Сергій і Ганна Семак

АіФ

Деякі сприйняли її слова як сарказм, деякі – всерйоз. Ні тим, ні тим, однак, висловлювання не сподобалося. Одні співчувають тренеру "Зеніта", оскільки він із нею живе. Інші дивуються, чому спортсмени та відомі особистості так намагаються вплинути на думку мас.

"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі
"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі
"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі
"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі
"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі
"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі
"Висувати на царство": дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Семак жорстко розкритикувала сучасну Росію.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
16
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Обоз )) Вы бы ещё поведали о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем" на литовской границе ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Эта баба типичная тэпэшница. Дырка от бублика, от жилетки рукава, никто. Кому интересно её мнение?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Городея
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
2.07 Сделать ставку
Торпедо
VS
Энергетик-БГУ
Победа Торпедо с форой (0)
1.55 Сделать ставку
Слуцк
VS
Витебск
Инд. тотал Слуцка больше 1
1.71 Сделать ставку
Неман
VS
Белшина
Победа Немана
1.87 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
OG
VS
fnatic
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Team Spirit
VS
SMASH
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
BIG
VS
Syman
Победа BIG на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Sprout
VS
pro100
Победа Sprout
1.50 Сделать ставку
Serac
VS
Big Chillin
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку