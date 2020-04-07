Дружина тренера "Зеніту" висловилася про Путіна і викликала гнів у мережі

Дружина головного тренера "Зеніту" Сергія Семака Анна поділилася думкою про президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа.

"Чи оберуть Трампа і Путіна на новий термін? Я думаю, що Володимира Володимировича час висувати на царство, а то у британських монархів є свої традиції, а у нас втрачені. Думаю, його термін закінчується так само логічно, як закінчується людський цикл і життя. Що стосується Трампа, то мені здається, що ні", – цитує її слова видання Чемпіонат.

Сергій і Ганна Семак АіФ

Деякі сприйняли її слова як сарказм, деякі – всерйоз. Ні тим, ні тим, однак, висловлювання не сподобалося. Одні співчувають тренеру "Зеніта", оскільки він із нею живе. Інші дивуються, чому спортсмени та відомі особистості так намагаються вплинути на думку мас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Семак жорстко розкритикувала сучасну Росію.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!