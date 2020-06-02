Дружина Степаненка показала, як виглядає чоловік після сутички з Поповим

Максим Богданов Футбол 00:07, 3.06.2020 Оновлено: 00:24, 3.06.2020

Дружина хавбека "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита опублікувала фото пошкодженого ока чоловіка після матчу з "Динамо".

"Може, я отримаю від чоловіка за це фото, але всім, хто сумнівався, рекомендую спробувати ткнути себе пальцем в око, а потім пробігти 12 км і бажаю, щоб у вас не боліло, не пекло і не було слiз", – написала Степаненко, виклавши у себе в сторіз фотографію донецького футболіста.

@ m_stepanenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у центральному матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України з рахунком 3:1 обіграв київське "Динамо". На 16-й хвилині головна арбітриня зустрічі Катерина Монзуль скасувала гол Сидорчука через те, що Денис Попов рукою вдарив по обличчю Тараса Степаненка.

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