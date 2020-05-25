Дружина російського футболіста "Уралу" Павла Погребняка, у всіх членів сім'ї якого був виявлений коронавірус, Марія поскаржилася, що йде вже п'ятий день хвороби, а їм ще ніхто не намагався допомогти.

"Сьогодні п'ятий день хвороби! Ніхто не дзвонив, не приїжджав! Сьогодні я дзвонила в дитячу поліклініку, щоб запитати – до дітей лікар приїде?! Сказали – вам подзвонять", – написала вона у себе в Instagram-сторіз.

Павло Погребняк і його сім'я @mariapoga_

Дружина Погребняка також розповіла, як хвороба протікає у членів їхньої сім'ї.

"У чоловіка висока температура, кашель. Швидко переросло в двосторонню пневмонію. У мене симптоми з'явилися на третю добу: пропав нюх, страшна слабкість, горло. Старший син – температура 37,5, кашель. Зробили КТ – пневмонія, початкова стадія. Середній – температура за 38, блювота. Молодший – температура 37,3, слабкість, блювання. Мами – температура, сильна слабкість, кашель (у них найгірше). У всіх COVID-19 позитивний", – додала Марія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент екстренера київського "Динамо" Сергія Реброва Шандор Варга назвав коронавірус "бізнесом купки бандитів".