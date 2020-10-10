Дружина Паненки розповіла про стан легендарного футболіста, який потрапиву у реанімацію

Легендарний чеський футболіст Антонін Паненка, який нині є президентом "Богеміанса", почав одужувати, повідомляє пресслужба клубу.

Відзначається, що стан здоров'я 71-річного фахівця стабілізувався, і він покинув реанімацію, куди був переведений через ускладнення, викликані коронавірусом.

Найближчим часом Паненку доставлять із Бенешова в столичну клініку.

"Чоловіка відвезуть до Праги, де за ним спостерігати його лікар. Антонін важко дихає і сильно кашляє. Йому потрібна киснева підтримка. Коли його забрали в лікарню, я дуже злякалася, але Антонін сказав мені, що буде боротися. Я також була здивована, що за цим стежать у всьому світі. Ми разом багато років, але я не знала, що його так сильно люблять за кордоном", – сказала дружина Паненки Власта.

Паненка почав одужувати Twitter "Богеміанса"

Як гравець Паненка став відомий завдяки 11-метровому удару, нанесеному в післяматчевій серії пенальті фінального матчу чемпіонату Европи 1976 року з командою ФРН. Футболіст відправив м'яч "парашутом" по центру воріт і приніс своїй команді перемогу.

Найбільш знаменитим виконавцем пенальті в стилі Паненки є Артем Мілевський. Ексфутболіст "Динамо" у такий спосіб забив в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.