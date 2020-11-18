Дружина Малиновського розповіла про серйозні симптоми COVID-19 у футболіста

Максим Іншаков Футбол 20:38, 18.11.2020 Оновлено: 21:09, 18.11.2020

Дружина українського півзахисника італійської "Аталанти" Руслана Малиновського спростувала інформацію про те, що COVID-19 у футболіста збірної України проходить безсимптомно.

За словами Роксани, 18 листопада став першим днем, коли її чоловікові полегшало.

"У Руслана є симптоми: і температура, і сильна слабкість. Сьогодні перший день, коли йому стало трохи легше. Коронавірус є, і ми це знаємо напевно. Бережіть себе", – написала Малиновська в Instagram.

Роксана Малиновська розповіла про симптоми Руслана
Instagram Роксани Малиновської

Як повідомляв OBOZREVATEL, про інфікування Руслан дізнався 16 листопада, за день до гри зі Швейцарією в Лізі націй. Разом із Малиновським заразилися Кривцов і Мораес. Після цього лікар кантону Люцерна відмовився давати дозвіл на проведення матчу. Всю нашу команду було поміщено на карантин, а через добу відправлено в Україну.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський заявив про виконання всіх вимог МВФ і пообіцяв повернути е-декларації

Гроші витратили на дороги, у хворих немає кисню: українці розкритикували владу за бездіяльність у боротьбі з COVID-19

Українець помер від COVID-19, віддавши свій кисень синові: волонтерка звернулася до влади

Український лікар запропонував "ковідним атеїстам помирати вдома, синіючи". Відео

Мендель розповіла про стан хворого на COVID-19 Зеленського