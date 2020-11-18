Дружина Малиновського розповіла про серйозні симптоми COVID-19 у футболіста

Дружина українського півзахисника італійської "Аталанти" Руслана Малиновського спростувала інформацію про те, що COVID-19 у футболіста збірної України проходить безсимптомно.

За словами Роксани, 18 листопада став першим днем, коли її чоловікові полегшало.

"У Руслана є симптоми: і температура, і сильна слабкість. Сьогодні перший день, коли йому стало трохи легше. Коронавірус є, і ми це знаємо напевно. Бережіть себе", – написала Малиновська в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про інфікування Руслан дізнався 16 листопада, за день до гри зі Швейцарією в Лізі націй. Разом з Малиновським заразилися Кривцов і Мораес. Після цього лікар кантону Люцерна відмовився давати дозвіл на проведення матчу. Вся наша команда була поміщена на карантин, а через добу відправлена в Україну.