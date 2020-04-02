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2 квітня • оновлено в 09:51
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Дружина легендарного футболіста, який хворіє коронавірусом, розповіла про його стан

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Дружина колишнього голкіпера збірної Туреччини Рюшту Речбера, який знаходився в критичному стані через коронавірус, розповіла про самопочуття свого чоловіка і симптоми хвороби.

"Останні 72 години були важкими для нас. Сподіваємося, що далі буде легше. Це боротьба з новим вірусом, який не розпізнається тілом. Дуже важливо рано поставити правильний діагноз. У мого чоловіка була сіра шкіра і губи, йому було важко дихати. Він без кінця кашляв і не міг говорити", – цитує її слова інформагентство Fanatik.

Рюшту Речбер

Рюшту Речбер

Нагадаємо, що Речбер зіграв 120 матчів і є рекордсменом за кількістю поєдинків за збірну Туреччини. Протягом клубної кар'єри він захищав кольори "Бешикташа", "Фенербахче" і "Барселони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда "Мілана" Паоло Мальдіні перехворів коронавірусом і розповів, як почував себе в найважчі дні.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
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