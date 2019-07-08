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Дружина легендарного футболіста померла від страшної хвороби

10.3тЧитати матеріал російською

Дружина відомого валлійського футболіста і кіноактора Вінні Джонса - Таня Джонс - померла від меланоми (раку шкіри).

53-річна британка померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі, про що повідомив Daily Mail.

Вінні Джонс і Таня одружилися в Уотфорді в 1994 році. Ще в 21-річному віці Таня перенесла операцію з пересадки серця, а потім двічі проходила курс лікування раку шийки матки, перш ніж шість років тому їй поставили діагноз меланома.

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"Таня мирно пішла в інший світ в будинку сім'ї Джонс в оточенні Вінні, їхньої дочки і інших членів сім'ї", - заявив представник Вінні Джонса. Сам екс-футболіст попросив шанувальників і журналістів дати йому час прийти до тями і не ставити ніяких питань.

При цьому, як стало відомо ЗМІ, від того ж захворювання - меланома - страждає давно і сам Вінні Джонс. Він переніс уже три операції з видалення пухлини.

Вінні Джонс з дружиною Танею

Вінні Джонс з дружиною Танею

dailymail.co.uk

Вінні Джонс виступав за "Лідс", "Шеффілд Юнайтед", "Челсі" та інші клуби, а також збірну Уельсу, але, мабуть, ще більшу популярність він здобув як актор, знявшись в культових фільмах Гая Річі "Карти, гроші, два стволи"," Великий куш" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна російська спортсменка зізналася в страшній хворобі.

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СШАЛос Анджелес
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