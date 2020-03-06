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6 березня • оновлено в 12:16
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Дружина гравця збірної України розповіла про коронавіруси в Італії

2.8т
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Дружина півзахисника "Аталанти" та збірної України Руслана Малиновського Роксана заявила, що знаходиться в невеликій депресії через необхідність постійно перебувати вдома через коронавірус.

"Намагаємося залишатися позитивними, але я зараз трошки в депресії. Ми вже тиждень або навіть більше не виходимо з дому. Гуляємо тільки у дворі. Руслан їздить тільки на тренування та ігри. Я переживаю, бо вже були випадки, коли в деяких командах Серії C захворіли декілька футболістів з однієї команди", – розповіла Роксана в інтерв'ю на YouTube-каналі FootballHub.

Руслан і Роксана Малиновські

Руслан і Роксана Малиновські

XSPORT

Вона також поділилася інформацією про те, які заходи було вжито для боротьби з поширенням епідемії.

"Очевидно, що не проводяться масові заходи. Карантин у школах і університетах продовжили ще на тиждень, але ресторани забиті", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Малиновський відзначився черговим голом за "Аталанту" в попередньому матчі італійської Серії А проти "Лечче".

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Теми
Коронавірус Чемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія Бергамо
Тег
ФК Аталанта
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